Al 470 walvissen aangespoeld op Tasmaanse kust

Voor de kust van het Australische eiland Tasmanië zijn nog eens 200 aangespoelde walvissen. Het totaal aantal gestrande dieren komt zo op 470.

Bij een verkenningsvlucht zagen reddingswerkers een nieuwe grote groep van grienden die waren aangespoeld. Het merendeel zou al gestorven zijn.

De reddingsactie is al drie dagen aan de gang nadat maandag bekend was geraakt dat een grote groep grienden was gestrand op de zandbanken van Macquarie Harbour, een ondiepe baai die slechts via een nauwe engte is verbonden met de open zee. Toen die eerste groep werd ontdekt, waren naar schatting negentig dieren al dood.

Foto: AFP

De reddingswerkers moeten vaak in ijskoud water tot de dieren waden, ze vastmaken en met een boot naar open water leiden. De actie verloopt erg moeizaam. Zo’n 25 grienden konden bevrijd worden, maar twee daarvan keerden terug.

‘We denken dat we vandaag meer dieren kunnen redden’, zegt bioloog Kris Carlyon. ‘We blijven hoopvol.’

Grienden spoelen wel vaker in grote groepen aan omdat ze enkele leiders volgen. Dat wordt een massastranding genoemd. Over de oorzaak daarvan tasten wetenschappers nog in het duister. Bij een dergelijke massastranding sterft meestal een groot deel van de grienden.

Het gaat allicht om een van de grootste massastrandingen ooit. In 1996 spoelden 320 grienden aan op de kust van West-Australië. In 2017 raakten zo’n 600 grienden gestrand nabij Nieuw-Zeeland.