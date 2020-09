Grote politieactie rond mensensmokkel in Duitse vleesindustrie

De Duitse politie is woensdagochtend op verschillende plaatsen binnengevallen in een onderzoek naar mogelijke mensensmokkel in de vleesindustrie. Zowat 800 agenten namen deel aan de acties in verschillende deelstaten.

Volgens Duitse media viel de politie in meer dan veertig woningen en kantoren binnen. De geviseerde bedrijven worden ervan verdacht mensen uit Oost-Europa, vooral Roemenië, naar Duitsland te halen met valse documenten. Die mensen dreigen nu uit Duitsland gezet te worden.

De Duitse federale politie meldt dat er een onderzoek is gestart tegen tien hoofdverdachten die tussen de 41 en de 56 jaar zijn. In die groep zitten acht mannen en twee vrouwen. Ze worden beschuldigd van mensensmokkel en schriftvervalsing.

De acties waren vooral gericht op locaties in Saksen-Anhalt en Nedersaksen, maar ook in de hoofdstad Berlijn, in Saksen en in Noordrijn-Westfalen waren er zoekingen.

Coronabesmettingen

Een speciale cel onderzoekt de zaak al sinds april. Toen het aantal coronabesmettingen in vleesfabrieken toenam, kwamen de omstandigheden waarin arbeiders uit de vleesindustrie leven en werken weer in beeld.