Eerste opleidingen ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ van start

In het Limburgse Zonhoven gaat woensdagavond de eerste van een reeks opleidingen ‘Eerste Hulp bij Psychische Problemen’ van start. Dat meldt Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V), die in een resolutie had aangedrongen op het project.

Rode Kruis-Vlaanderen en Zorgnet-Icuro organiseerden vorig jaar in elke provincie al een try-out-opleiding eerste hulp bij psychische problemen, of EHBP. Bedoeling is niet om een stoomcursus psychologie te geven, wel om te leren inschatten of iemand psychische problemen ervaart en die persoon steun te bieden.

De opleiding mikt op de brede bevolking, maar een specifieke doelgroep zijn personen die door hun beroep of vrijetijdsbesteding met veel mensen in contact komen, zoals onthaalmedewerkers, treinbegeleiders of kappers.

Na een evaluatie wou het Rode Kruis de opleidingen vanaf april 2020 in heel Vlaanderen organiseren, maar de coronacrisis stak stokken in de wielen. Woensdag vindt de eerste echte sessie plaats in Zonhoven. ‘In 2020 staan er 20 verschillende opleidingen gepland. Van die 20 waren er slechts drie niet helemaal volzet’, zegt Vera Jans, die de cijfers opvroeg. ‘Dit toont aan dat er een duidelijke interesse is vanuit de bevolking om meer voor elkaar te kunnen zorgen.’