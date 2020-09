Buien op komst, temperaturen zakken fors

Aan alle mooie liedjes komt een eind, zo ook aan de zonnige nazomer. De kans op buien stijgt vanaf het westen, al blijft het met maxima tussen 19 en 24 graden wel nog vrij zacht. Vanaf donderdag verwacht het KMI frisser weer met meer wind en buien, mogelijk met onweer. De temperaturen zakken fors.

Woensdagvoormiddag zijn er nog tijdelijk opklaringen in het oosten en zuidoosten van het land. Elders is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met al kans op enkele buien in het uiterste westen. In de namiddag stijgt de kans op buien in het hele land. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 19 graden in het westen en 24 graden in de Kempen. Er staat een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind.

‘s Avonds trekt een storing van west naar oost over ons land met lichte tot matige regen en kans op een donderslag. Later in de nacht wordt het droger en verschijnen er opklaringen vanuit het westen. De minima liggen tussen 9 en 13 graden bij een matige en aan zee vaak een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Donderdagochtend is het tijdelijk droog met opklaringen. Later op de dag neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het westen, gevolgd door regen of enkele buien. Op zee is er kans op onweer. Het kwik haalt dan nog 15 graden aan zee en in de Ardennen, 17 à 18 graden in het centrum, en tot 19 graden in de Kempen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten.

Vrijdag wordt het wisselvallig met regelmatig regen of buien, eventueel vergezeld van onweer. De kans op een onweer is het grootst in het westen en op zee. Het wordt fris, met maximaal 10 graden op de hoogste toppen van de Ardennen tot 14 graden in het centrum en aan zee.

Ook zaterdag lijkt het wisselvallig te zullen blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien, eventueel nog met een lokaal onweer. Het blijft erg fris met maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum en dit bij een goed voelbare matige tot vrij krachtige of aan zee soms krachtige wind uit het noordwesten.