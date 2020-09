Met Raad eens hoeveel ik van je hou schonk Sam McBratney de wereld naast een fantastisch kinderboek over grenzeloze liefde ook een tijdloos zinnetje: ‘I love you to the moon and back’. Hij overleed op zijn 77ste.

Het moet een van de schattigste kinder­boeken ooit zijn: het verhaal van Hazeltje en Grote Haas dat de Noord-Ierse schrijver Sam McBratney vertelde in Raad eens hoeveel ik van je hou (of Guess how much ...