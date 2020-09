NBA-topman Adam Silver suggereert volgende seizoen in 2021 te starten: “Januari lijkt ons de beste optie”

De baas van de NBA, Adam Silver, denkt dat het seizoen 2020-21 best van start gaat in het volgende kalenderjaar. Dat zou de beste optie zijn om de clubs opnieuw in eigen zalen en voor publiek te kunnen laten spelen.

“Volgens mij komt er geen nieuw seizoen voor 2021. Hoe meer ik te weten kom, hoe meer ik geloof dat we best niet van start gaan voor januari 2021”, verklaarde Silver op CNN. “Voor ons is het objectief om een normaal seizoen te kunnen spelen, met 82 wedstrijden en de traditionele play-offs. Januari lijkt ons de beste optie, als we met publiek willen spelen.”

Aanvankelijk was het de bedoeling om na het huidige seizoen, dat momenteel wordt afgerond in de bubbel van Disney World (Florida), opnieuw van start te gaan op 1 december. Hiermee zou er een pauze van zeven weken zijn tussen het einde van de play-offs dit jaar (ten laatste op 13 oktober) en de start van het volgende seizoen.

Waar wel rekening mee moet worden gehouden, indien er wordt geschoven met de kalender, zijn de Olympische Spelen in Tokio. Die werden uitgesteld naar de zomer van 2021, van 23 juli tot 8 augustus. Het Amerikaanse ‘dreamteam’ zou daar niet mogen ontbreken.

Ook het financiële aspect is uiteraard cruciaal in de beslissing. Het coronavirus heeft al honderden miljoenen dollar verlies betekend voor de NBA en de clubs. Een volledig seizoen met fans is de beste manier om dit te vermijden in 2021.