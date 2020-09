Philippe Gilbert vergelijkt BK met een juniorenkoers: “Het was plezant, maar ook wel vermoeiend”

Met Jelle Wallays en Tosh Van der Sande had Lotto Soudal dinsdag op het BK in Anzegem twee renners voorin zitten. Toch gaf sportdirecteur Marc Sergeant het sein aan zijn mannen om jacht te maken op de kopgroep die zich had gevormd voor het ingaan van de plaatselijke ronden. De kloof was intussen opgelopen tot om en bij de vijf minuten. Op 50 kilometer van de finish was het duidelijk dat de kloof niet meer te dichten viel en zette het team zich op de kant.

“Het Belgisch kampioenschap is altijd een rare koers”, reageerde Philippe Gilbert na afloop. “Het was vandaag niet anders en eigenlijk heb ik het nooit anders geweten. Net voor we de plaatselijke ronden gingen aanvatten trok een omvangrijke groep in de aanval. De meeste ploegen hadden mannetje mee. Ook wij. Met Tosh Van der Sande en Jelle Wallays hadden we zelfs kerels mee die kans maakten op de titel.”

Toch ging Lotto Soudal jacht maken op hun eigen ploegmakkers. “We wilden wat dichter bij de kopgroep komen”, aldus Gilbert. “En zo misschien vanuit de achtergrond naar voor sluipen. Dat is ons niet echt gelukt. We bleven hangen op iets meer dan één minuut. Dan kwamen ineens de individuen naar boven zoals Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, ikzelf en noem maar op. Dylan Teuns zat ook bij ons. Ik vergelijk het hoe het er van dan af aan toe ging een beetje met een juniorenkoers. Het was op zich best wel plezant maar ook wel vermoeiend. Ik heb hier mijn conditie opnieuw aangezwengeld, want vandaag werd er weer zeer hard gekoerst.”