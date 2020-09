Nasa maakt plannen voor tweede maanlanding bekend: tegen 2024 vrouw op de maan

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa heeft bekendgemaakt dat ze tegen 2024 de eerste vrouw en de volgende man op het maanoppervlak wil krijgen. Daarvoor stuurt Nasa volgend jaar al een onbemande testmissie naar de maan.

Na de eerste maanlanding in 1972, de Apollo-missie met Neil Armstrong, worden de plannen voor een tweede maanlanding concreter. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorgansitatie Nasa maandag bekendgemaakt. Voor tweede maanlanding, die in 2024 zou moeten doorgaan, wil Nasa de eerste vrouw en de volgende man op het maanoppervlak krijgen.

Maandag gaf de ruimtevaartorganisatie meer uitleg over de concrete doelstellingen van hun missie, dat onderdeel is van Nasa’s Artemis-plan, zou de eerste keer zijn dat mensen op het maanoppervlak zouden landen sinds 1972: ‘We gaan terug naar de maan voor wetenschappelijke ontdekkingen, economische voordelen en inspiratie voor een nieuwe generatie ontdekkingsreizigers. Terwijl we een duurzame aanwezigheid opbouwen, bouwen we ook momentum op voor die eerste menselijke stappen op Mars’, legt Nasa-topman Jim Bridenstine uit.

Commerciële ruimtevaartorganisaties

Bridestine zei dat de astronauten die naar de maan vertrekken, al in het astronautenkorps zouden zitten. Momenteel blijft het nog onduidelijk wie van de 17 vrouwelijke astronauten bij NASA uiteindelijk zal deelnemen aan de landingsmissie. De topman zei ook dat er zo’n 28 miljard dollar de kosten van de komende vier jaar zal dekken. Dat gaat dan over de financiering van onder meer het landingssysteem, de ruimtepakken en andere zaken die deel uitmaken van het Artemis-programma.

Bridestine benadrukt wel dat Nasa’s budgetverzoek, dat werd ingediend bij de Senaat, zo’n 3,2 miljard dollar bedraagt. ‘Het is cruciaal dat we die krijgen voor het menselijke landingssysteem dat in 2021 doorgaat’, zegt Bridestine. In 2021 zullen twee keer per jaar commerciële ruimtevaartorganisaties naar de maan vliegen.