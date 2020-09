Racing Genk laat Edon Zhegrova dan toch definitief naar Basel vertrekken

Hij was de voorbije weken even terug in Genk, maar Edon Zhegrova vertrekt nu toch definitief naar FC Basel. De 21-jarige Kosovaar speelde al sinds februari 2019 op huurbasis voor de Zwitserse topclub, maar deze zomer bleef een akkoord over een definitieve transfer uit. Dat akkoord kwam er nu alsnog. Zhegrova ondertekende in Zwitserland een overeenkomst tot medio 2023.

De jonge Kosovaar kwam in de zomer van 2017 via STVV in Genk terecht. Als speler van Racing Genk scoorde hij vijf maal in 27 wedstrijden. Bij Basel, twintigvoudig Zwitsers kampioen, trof hij het voorbije anderhalf seizoen in, eveneens, 27 duels twee keer raak.

Zhegrova is een vaste waarde in de Kosovaarse nationale ploeg met vijftien caps sinds zijn debuut in maart 2018.