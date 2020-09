Emma Bale bracht met ‘Greedy’ net een nieuwe single uit, een voorproefje van een album dat volgend jaar uitkomt. De zangeres zal ook deelnemen aan het nieuwe seizoen van het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Een lichtblauw mannenhemdje gekocht in de Labels Inc. in Antwerpen. Het was niet goedkoop – 80 euro – maar wel de moeite waard, want ik draag het vaak.’

Welk kledingstuk ...