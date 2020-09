Op 28 september is de geliefde hond Samson met zijn nieuwe baasje Marie te zien op Ketnet. Ze wonen niet meer in de vertrouwde Dorpsstraat 101, maar trekken erop uit in een kampeerbusje met nummerplaat BUS 101. Het is dertig jaar geleden dat Samson en Gert voor het eerst verscheen, op 2 september 1990, nu neemt dochter Marie de rol over.