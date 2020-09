De vorige dagen hebben twee medewerkers van De Ideale Wereld positief getest op het coronavirus.

Presentator Jan Jaap van der Wal kwam niet in contact met de getroffen medewerkers en zal in alle veiligheid verder presenteren, zonder de vaste sidekicks. Andere redactieleden die wel met de besmette collega’s in contact kwamen, werden ondertussen getest en werken van thuis uit, in quarantaine. De opnames gebeuren volgens alle voorgeschreven veiligheidsregels.

Studiogast vanavond is Jan Verheyen.