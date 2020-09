Cultuuraanjager Frie Leysen overleden

Frie Leysen, die de eretitel barones kreeg voor haar culturele verdiensten, is op 70-jarige leeftijd overleden. Leysen bouwde in Antwerpen deSingel uit tot een toonaangevend internationaal kunstencentrum. Nadien richtte ze in Brussel het KunstenFestivaldesArts mee op, dat de grenzen tussen de cultuurgemeenschappen oversteeg.

Het leven van Leysen stond volledig in het teken van de hedendaagse kunst. Ze keek met open blik over de grenzen, prospecteerde gretig en nodigde tal van internationale kunstenaars uit in ons land. Voor ...