Facebook blokkeerde ‘per ongeluk’ klimaatgroepen

Verschillende klimaatactiegroepen werden tijdelijk geschorst door Facebook. Dat meldt The Guardian. Het bedrijf spreekt van een systeemfout, maar activisten vermoeden een link met de aanleg van een omstreden gaspijpleiding in Canada. De timing van het incident komt erg ongelegen voor de sociaal netwerksite.

Afgelopen weekend was het voor verschillende klimaatactiegroepen onmogelijk om berichten te sturen of posts te plaatsen op Facebook. Onder meer ‘Greenpeace USA’ en ‘Rainforest Action Network’, met respectievelijk 718.000 en 438.000 volgers, werden geblokkeerd door het sociaal netwerk. Volgens Greenpeace werden ook de accounts van verschillende individuele activisten tijdelijk geschorst, met de boodschap dat ze de regels rond auteursrecht geschonden hadden. In een statement aan de Britse krant The Guardianverlegt Facebook de schuld naar een systeemfout. ‘Onze systemen hebben foutief accounts en content geviseerd. De restricties zijn inmiddels opgeheven’, meldt het bedrijf.

De getroffen accounts en groepen zijn gelinkt aan een online Facebook-evenement van afgelopen mei, waarbij actie gevoerd werd tegen de aanleg van een 670 kilometer lange gaspijpleiding. De geplande Coastal GasLink-pijpleiding doorkruist het land van de Wet’suwet’en, een Canadees First Nations-volk van wie het gebied zich uitstrekt over British Columbia. Bovendien vond de schorsing plaats daags voor een nieuwe online protestactie tegen KKR & Co (Kohlberg Kravis Roberts & Co), een Amerikaanse investeerder in de gaspijpleiding. Dat wekt bij de activisten de indruk dat Facebook is ingegaan op druk van de investeringsmaatschappij.

Slechte timing

De timing van de fout komt erg ongelegen voor Facebook. Amper een week eerder kondigde het techbedrijf nog met trots aan dat het een klimaatinformatiecentrum opricht om nepnieuws te bestrijden. ‘Een aparte plek op Facebook met feitelijke en betrouwbare informatie van toonaangevende klimaatorganisaties’, klonk het toen.

Ook in ons land vond eerder deze maand een gelijkaardig incident plaats. Facebook haalde toen de pagina van ‘Extinction Rebellion Belgium’ offline, nadat het oordeelde dat een geplande betoging voor vrouwenrechten ‘aanzette tot haat’. Enkele dagen later werd de pagina zonder uitleg opnieuw geactiveerd.