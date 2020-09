Boris Johnson kondigt nieuwe coronamaatregelen aan: ‘Misschien voor zes maanden’

De Britse premier Boris Johnson waarschuwt dat de verstrengde coronamaatregelen in Engeland misschien tot zes maanden kunnen duren.

Ook in het Verenigd Koninkrijk stijgen de coronacijfers onrustwekkend. Zonder strengere maatregelen zou het aantal doden en besmettingen sterk kunnen toenemen, waarschuwden experts.

‘Met spijt in het hart moet ik melden dat we, net zoals in Spanje en Frankrijk en vele andere landen, op een gevaarlijk keerpunt staan’, zei Johnson in het parlement. De premier benadrukt dat de regering moet ingrijpen.

Maatregelen

Johnson kondigde aan dat huwelijken nog maar met vijftien in plaats van dertig mensen mogen gevierd worden. Indoorteamsporten zoals zaalvoetbal worden verboden. De plannen om weer toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden zijn uitgesteld. De regering adviseert opnieuw om zo veel mogelijk thuis te werken. Mondmaskers worden op meer plaatsen verplicht, zoals in taxi’s. Bedrijven die de regels overtreden, zullen beboet worden. De politie zal ook strenger optreden tegen mensen die de regels overtreden. Eerder was al aangekondigd dat de pubs en restaurants in Engeland vanaf donderdag ten laatste om 22 uur de deuren moeten sluiten. Enkel tafelbediening is toegelaten.

Lockdown

Van een terugkeer naar een volledige lockdown is volgens Johnson geen sprake. Scholen en universiteiten blijven momenteel open. Mensen moeten ook niet thuisblijven.

Maar de Britse premier sluit strengere maatregelen niet uit als de situatie blijft achteruitgaan. ‘Na zes maanden van restricties, is het verleidelijk om te denken dat het gevaar is geweken. Het is verleidelijk om te denken dat als je het virus al zolang hebt kunnen ontlopen je op een of andere manier immuun bent. Die zelfgenoegzaamheid kan onze ondergang betekenen. Als we nu niet samen ingrijpen, brengen we niet alleen anderen in gevaar, maar ook onze toekomst. Want we zullen dan strengere maatregelen moeten nemen.’

Vanavond geeft Johnson nog een televisietoespraak over de strengere maatregelen.

In sommige regio’s in het noordoosten van Engeland, Noord-Ierland en Wales gelden al strengere maatregelen.