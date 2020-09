Een prominente maar ook gehate vastgoedtycoon uit China, Ren Zhiqiang, gaat 18 jaar de cel in. Met ‘Ren het kanon’ achter de tralies is president Xi Jinping weer wat zekerder van almacht tot 2035.

Het was onaangenaam ontwaken voor de elite in Peking dinsdag. Op de site van een lokaal gerechtshof konden ze lezen dat een van hen, partijlid en prominent zakenman Ren Zheqiang (69), veroordeeld is tot ...