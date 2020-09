Een Indonesische visser overleefde drie dagen in een koelbox nadat zijn boot was gekapseisd. Udin Diman (46) vertrok op 14 september om te gaan vissen, maar keerde nooit terug. Na 24 uur sloeg zijn familie alarm, waardoor de politie een zoektocht startte. Pas na twee dagen zagen ze de man uitgeput en uitgehongerd ronddobberen in de oceaan.