De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de Belgische plannen om nieuwe gascentrales te subsidiëren. Voor de Belgische overheid is zo’n steunregeling nodig om de stroomvoorziening te waarborgen na de uitstap uit kernenergie.

De Belgische steunregeling die investeringen in nieuwe gascentrales moet aanzwengelen zet haar lijdensweg verder. De Europese Commissie vraagt zich af of het Belgische vergoedingssysteem -officieel het Capaciteits Remuneratie Mechanisme of CRM- de Europese staatssteunregels respecteert. De bevoegde Europees Commissaris Margrethe Vestager heeft besloten om de zaak grondig uit te spitten.

De steunregeling vergoedt elektriciteitsproducenten in ruil voor het ter beschikking stellen van een bepaalde capaciteit. Het meest opvallende onderdeel van het Belgische plan is om de bouw van nieuwe gascentrales aan te moedigen. Er wordt immers vanuit gegaan dat gasgestookte elektriciteitscentrales nodig zijn om het wegvallen van de kerncentrales op te vangen. De wet bepaalt momenteel dat de zeven kernenergie-installaties in Doel en Tihange tegen 2025 volledig stilgelegd worden. De capaciteit van Doel en Tihange volstaat om ruim 50 procent van het stroomverbruik in ons land te dekken.

De Europese Commissie vreest echter dat het Belgische mechanisme kan neerkomen op verboden staatssteun. Europa vindt dat België de mogelijke problemen met de toereikendheid van de elektriciteitsproductie niet voldoende heeft aangetoond. En er worden ook vraagtekens gezet bij het cijferwerk over de toekomstige stroomvoorziening van ons land. België steunt voor het rekenwerk zeer sterk op de expertise van de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia.

De Commissie vraagt zich verder af of zo’n steunregeling niet ten koste van de ontwikkeling van hernieuwbare energie zal gaan of de elektriciteitsinvoer uit andere lidstaten op oneerlijke manier kan afblokken.

Ook in België zelf is niet iedereen overtuigd van de noodzaak van een steunregeling. De Belgische energieregulator Creg heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor de impact van de subsidiëring op de energiefactuur van de consument.

De vraag is nu hoeveel tijd de Europese Commissie nodig zal hebben voor het grondige onderzoek naar de Belgische steunregeling. In ons land wordt ervan uitgegaan dat ten laatste over een goed jaar via een veiling uitgemaakt wie groen licht krijgt voor de bouw van een gascentrale.

Wie er allemaal broeden op gascentraleprojecten? De grootste elektriciteitsproducent van ons land Electrabel steekt al lang niet meer weg dat het bezig is met enkele dossiers klaar te stomen. Zo heeft het begin april van dit jaar de oude elektriciteitscentrale van Vilvoorde overgenomen van een Bulgaars bedrijf.