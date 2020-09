Een aantal bekende Nederlanders beloven ‘hun bek niet meer te houden’. Met de hashtag #ikdoenietmeermee roepen ze op tot symbolisch verzet tegen de coronamaatregelen. De actie wordt fel bekritiseerd en komt op een moment dat Nederland kampt met snel stijgende cijfers.

Onder de hasthag #ikdoenietmeermee tekenen een aantal bekende Nederlanders hun verzet aan tegen de coronamaatregelen. Onder anderen rapper en model Famke Louise en zangers Tim Douwsma en Thomas Berge plaatsten een gelijkaardig filmpje op hun Instagrampagina. Daarin spreken ze de kijker rechtstreeks aan: ‘Alleen samen krijgen wij de overheid weer onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people.’

‘We houden onze “bek” niet meer”, schrijven de sterren in het bijschrift. Daarmee verwijzen ze allicht naar premier Mark Rutte, die in een reactie op juichende voetbalsupporters had gezegd dat ze ‘gewoon hun bek moesten houden’. Verder lichten ze ook hun bezorgdheid toe, waaruit een groot wantrouwen naar de officiële instanties spreekt. ‘Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld’, staat er te lezen.

Volgens de Nederlanders is er een gebrek aan ‘eerlijkheid en transparantie’. Daarom eisen ze ‘duidelijkheid’ en antwoorden op een resem vragen, zoals het nut van niet-medische mondkapjes en de gewenste afstand van 1,5 meter. Ook hopen ze te weten te komen ‘waarom kritische artsen de mond worden gesnoerd.’

Felle kritiek

Fans reageren vooral negatief in de reacties op hun oproep. ‘Makkelijk te zeggen als je jong, gezond en welvarend bent’, klinkt het op een post van rapper Bizzey. Ook bij andere bekende Nederlanders valt de oproep niet in goede aarde. Presentator Tim Hofman insinueert op Twitter dat het hen te doen is om geldgewin eerder dan oprechte bezorgdheid. Actrice Halina Reijn reageert op Famke Louise dat ‘dit het meest egoïstische is wat je kunt doen’. Ook vanuit politieke hoek klinkt het veroordelend. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, laat via Twitter weten dat ‘het virus geen spel is waar je even mee kunt stoppen.’ En ook Pvda-leider Lodewijk Asscher noemt de actie via zijn eigen Instagrampagina ‘volkomen verkeerd’.

‘Kritiek is prima’, zegt Asscher nog, maar hij stelt zich vooral vragen met de manier waarop de sterren hun platform gebruiken. Dat platform is inderdaad niet klein: rappers Famke Louise en Bizzey hebben elk 1 miljoen volgers, Tim Douwsma heeft er 151.000 en Thomas Berge 78.500. Tussen de negatieve reacties valt er ook bijval te lezen.

Stijgende cijfers

Nederland kampt momenteel, net als België, met snel stijgende cijfers. De afgelopen 24 uur werden voor het eerst meer dan 2.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Vooral in Amsterdam en Rotterdam circuleert het virus sterk. Vrijdag plaatste het land zes regio’s in ‘risiconiveau 2’ en beval het cafés om te sluiten om middernacht. ‘Voor jongeren is dit een rottijd. Maar ik zeg eerlijk: misschien moet er nog een tandje bij’, zei premier Mark Rutte toen nog op de persconferentie.