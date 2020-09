De Amerikaanse tv-presentatrice Ellen DeGeneres heeft bij de start van het achttiende seizoen van ‘The Ellen show’ opnieuw haar excuses aangeboden voor de wantoestanden achter de schermen.

Excuses waren nodig nadat eerst Buzzfeed en daarna een hele rist andere media deze zomer hadden geschreven over de negatieve sfeer achter de schermen van haar programma. Werknemers en voormalige werknemers getuigden over pesterijen, intimidatie en seksueel wangedrag. Drie producenten van de show werden inmiddels ontslagen.

‘Ik ben erachter gekomen dat hier dingen zijn gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren’, zegt DeGeneres daarover. ‘Ik neem het heel serieus en ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die hieronder geleden heeft. Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er in mijn show gebeurt, maar vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk.’

Zelf blijft Ellen op post, dat kan natuurlijk niet anders, ook al vertelden mensen aan Buzzfeed dat ze erg dictatoriaal is en zelfs niet toestaat dat werknemers haar in de ogen kijken als ze tegen haar praten.

Ook op die kritiek kwam DeGeneres terug, met een kwinkslag. ‘Ik ben die persoon die je ziet op televisie, maar soms ben ik ook verdrietig of boos, ik geraak gefrustreerd of ben ongeduldig, maar daar werk ik aan, vooral aan die geduldigheid. Maar het verloopt niet zo goed, want het gaat niet snel genoeg’, aldus DeGeneres.