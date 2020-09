Met de start van het academiejaar ging de Gentse Overpoort gisteren voor het eerst in zes maanden weer open. Maar niet alle studenten hielden zich aan de coronaregels. Door de drukte moest de politie ingrijpen.

Ondanks de coronacrisis werd het Gentse academiejaar ook dit jaar met pinten afgetrapt. Cafés in de Overpoort konden dankzij een vergunning van het stadsbestuur een terras voor hun zaak zetten. Ongeveer driekwart van de horecazaken bleef echter toe. De terrassen die er stonden liepen dus snel vol.

Het duurde niet lang voordat er in de straat zelf drinkende jongeren stonden. Het was er niet even druk als andere jaren, maar toch ook niet coronaproof te noemen. Niet iedereen droeg bijvoorbeeld een mondmasker. De jongeren gingen op mekaar gepakt rond de tafeltjes zitten en bestelden bier zonder rekening te houden met afstandsregels. De politie heeft jongeren aangesproken die hun mondmasker niet droegen of te dicht bij elkaar stonden.

Om 22.30 uur greep de burgemeester in en sloot de politie de straat af voor bijkomende studenten. Er is ook bij elk café langs geweest om een ‘last call’ te vragen om 0.30 uur. ‘Dat is goed opgevolgd. Iets na 1 uur is de straat leeggelopen’, klinkt het. Maar vooral de beperkte capaciteit lijkt een probleem op het vlak van social distancing komend academiejaar.

Verantwoordelijkheid

Na beelden van de Overpoort te hebben gezien, riep Rik Van de Walle, de rector van de Universiteit Gent, studenten op Twitter op om het ‘veel veiliger’ te houden. ‘Beste studenten, ik beken: ik weet niet goed hoe ik jullie best aanspreek. Moet ik ontgoocheling uiten? Angst? Kwaadheid? Bezorgdheid? Verdriet? Ik weet het niet. Laat mij dus maar gewoon vragen wat ik te vragen heb. Ik wil het zelfs smeken, als dat helpt: hou het alsjeblieft veel veiliger dan op deze beelden te zien is. Doe dat voor jezelf, voor elkaar en voor de velen die het allerbeste met jullie voor hebben. Wij willen niet dat jullie of jullie naasten iets overkomt. Alsjeblieft.’

Ook burgemeester Mathias De Clercq roept studenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen. ‘Het was gisterenavond niet oké in de Overpoortstraat. Het was druk, niet alle studenten volgden de richtlijnen op.’

Er wordt vandaag een evaluatie gehouden met de stad Gent, cafébazen en de politie.