STVV kansloos onderuit tegen new-look Cercle Brugge van Paul Clement

In Oostende zullen ze het niet graag lezen maar net als bij de ontknoping van de degradatiestrijd vorig seizoen, doet Cercle ook nu weer haasje over met de kustploeg en komt op de zevende plaats met negen punten. De derde en oververdiende zege voor Paul ­Clement en dit aan de vooravond van de ­derby van zondag tegen zijn naamgenoot. Met dank ook aan een bleek en tam STVV dat nooit in deze maandagavondmatch zat.

Beide clubs waren goed begonnen in deze competitie, maar de jongste weken weer wat weggezakt. Cercle schoot uit de startblokken met een onverwachte 6 op 9, maar de investeringen vanuit de hoofdzetel in Monaco hadden precies het omgekeerde effect. De jongste aanwinsten Kanouté, Musaba, Marcelin en ­Lopes vertegenwoordigen een transferwaarde van zowat 20 miljoen euro maar hun komst leek de vaste kern te verlammen.

‘Is overal zo’, grijnsde coach Paul Clement. ‘Als je een nieuwe middenvelder voorstelt in de kleedkamer zie je al andere middenvelders wegkruipen.’

Maar nood breekt wet. Na twee nederlagen op rij gooide Clement drie van de vier nieuwkomers gisteren voor de leeuwen. Ueda, Omolo en Vanhoutte betaalden het gelag. Spelers beter maken en ze een meerwaarde bezorgen is de hoofdopdracht van Clement in Brugge, maar goede resultaten zijn natuurlijk meegenomen en maken het allemaal wat makkelijker. Thuis winnen van STVV was dus aangewezen. De spelers hadden de boodschap goed begrepen en vlogen er vol overgave in. Al na een paar minuten kon de match zelfs gespeeld zijn. Linksachter Matsubara kreeg totaal geen vat op de Nederlander Musaba – vorige week op Anderlecht nog onzichtbaar – maar Steppe daagde net op tijd op om erger te voorkomen.

Foto: JEFFREY GAENS

De Fransman Jérémy Taravel was drie weken geleden nog kapitein bij Cercle, maar nu speelde zijn landgenoot Jean Harisson Marcelin op zijn plaats en hij deed dat prima. Mag ook wel, want AS Monaco haalde de jonge verdediger in januari weg bij Auxerre voor liefst 10 miljoen euro. Het leek een droomdebuut voor Marcelin te worden, want hij zette Cercle al snel op voorsprong. De VAR besliste er anders over wegens handspel. Maar geen nood, Velkovski legde even later goed af voor Dino Hotic, gisteren voor het eerst op positie 10, en de Bosniër legde de bal fijntjes in de benedenhoek. Steppe had geen schijn van kans en dat was ook zo bij de strafschop van Ugbo. Mmaee haalde heel dom de Nigeriaanse spits onderuit en Ugbo himself zette Cercle op 2-0. En STVV? Stond erbij en keek er naar. De precisie ontbrak en van enige diepgang was geen sprake. Didillon zal bij Anderlecht en Genk nooit zo’n rustige avonden gekend hebben. Voetbalt een ploeg doorgaans niet naar de aard van de trainer? Dan heeft Kevin Muscat nog heel veel werk bij STVV, want de Australiër staat dan wel gekend als een explosief, soms zelfs agressief baasje, die spirit was bij zijn spelers gisteren in Brugge ver te zoeken. Cercle vergat echter wel om de match dood te maken.

Overbodige tweede helft

Na rust zette STVV meer druk en ging het op zoek naar de aansluitingstreffer. Het kwam goed weg toen ­Ugbo de paal trof en had brute pech toen de bom van Lee tegen de lat plofte. Het groen-zwarte geweld was intussen wat gaan liggen en Clement moest met Kanouté en Musaba twee uitblinkers van de eerste helft, rust gunnen. Muscat gokte dat Ito nog iets zou kunnen forceren, maar ook dat bleek ijdele hoop. Integendeel, de ­ingevallen Braziliaan ­Vitinho maakte er zelfs nog 3-0 van. Cercle kan nu ontspannen naar de derby van zondag toeleven, genoeg Belgen voor op het blad te zetten wordt nog de grootste zorg voor Clement, want Omolo kreeg gisteren al zijn vijfde gele kaart.