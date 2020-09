Gevangenispersoneel legt voor 48 uur het werk neer

In de Belgische gevangenissen wordt dinsdag vanaf 6 uur ‘s ochtends gestaakt tegen het uitblijven van een akkoord over de versoepeling van de bezoekregels. De 48 urenstaking wordt gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De vakbonden protesteren tegen plannen om fysiek contact tussen gedetineerden en bezoekers weer toe te staan. De voorbije maanden golden er beperkingen wegens de coronapandemie. De vakbonden, die wijzen op de toenemende besmettingscijfers, reageerden erg ongerust op de versoepeling en dienden daarom een stakingsaanzegging in.

Bij een overleg stelde het gevangeniswezen vorige week nog begeleidende maatregelen voor, zoals een quarantaineperiode van twee weken voor gevangenen die hebben kunnen gebruikmaken van een bezoek zonder toezicht. Maar de bonden verwierpen dat voorstel. Ook maandag heeft een overleg niets opgeleverd.

De vakbonden roepen het personeel op om vanaf dinsdagochtend 6 uur een 48 urenstaking in te zetten in alle Belgische gevangenissen. ‘Wij betreuren dit, maar zien geen andere mogelijkheid om het personeel en gedetineerden in veiligere omstandigheden in de gevangenis te laten verblijven/werken’, had Robby De Kaey van ACOD Justitie zaterdag verklaard. De vakbond wil niet langer blijven wachten ‘totdat het kalf verdronken is’.

‘Onze leden gaan niet akkoord met de voorstellen die momenteel op tafel liggen’, verklaarde ook vakbondsman Alain Blancke van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. Ook de liberale vakbond VSOA noemt de voorstellen van de overheid ‘onvoldoende’. Vakbondsman Eddy De Smedt verwacht dat de actie in alle Belgische gevangenissen ‘zeer sterk’ zal worden opgevolgd.

Het Gevangeniswezen zegt te betreuren dat er wordt overgegaan tot een staking. ‘We begrijpen het feit dat het een moeilijk moment is om tot versoepelingen over te gaan wanneer de cijfers stijgen’, zo reageert Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. ‘Maar net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het Gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen, maar dat er ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers en hun familie dient gewaakt te worden’. Van De Vijver beklemtoont ook dat de pandemie tot nu toe goed onder controle werd gehouden in de gevangenissen.