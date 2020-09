Terechte zege voor Cercle, STVV moet het spel ondergaan

Cercle wint met 3-0 van STVV en pakt zo zijn derde zege van het seizoen. De basis voor de zege werd gelegd in een sterke eerste helft.

Aan de rust stond het reeds 2-0 via goals van Hotic en Ugbo. In een overbodige tweede helft was het vet wat van de soep. Voor Cercle hoefde het zo niet meer en STVV was niet bij machte om een vuist te maken. In de slotfase werd het nog 3-0 via invaller Vitinho. Cercle schuift dankzij deze zege wat plaatsjes op in het klassement. STVV kon nu al voor de vijfde match op rij niet winnen.