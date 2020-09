Einde seizoen voor Ysaline Bonaventure met knieblessure

Ysaline Bonaventure (WTA 111) komt dit seizoen niet meer in actie. De 26-jarige Luikse liep bij een val op training een knieblessure op en moet vier tot acht weken rusten.

“Zoals jullie hebben kunnen zien, sta ik niet op de kwalificatietabel voor Roland Garros”, legde Bonaventure uit op Twitter. “Ik heb me moeten terugtrekken uit het toernooi na een val vrijdagmorgen bij de opwarming. In de opwarmingszone was de ondergrond net gepoetst en dus vochtig. Heel onhandig. Mijn knie is verstuikt met daarbovenop een scheur in de interne ligamenten. Ik moet vier tot acht weken rust nemen. Dit betekent dus het einde van mijn seizoen 2020. Een grote teleurstelling.”

Bonaventure haalde eerder deze maand voor het eerst de tweede ronde op een grandslamtoernooi, op de US Open in New York.