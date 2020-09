Lufthansa schrapt nog meer vliegtuigen en jobs

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, waar Brussels Airlines deel van uitmaakt, moet de broeksriem nog verder aanspannen. Zeker 150 vliegtuigen van een vloot van 760 zullen niet meer de lucht in gaan. En het aantal jobs dat bij de groep moet verdwijnen, zal hoger liggen dan de eerder aangekondigde 22.000. Dat heeft Lufthansa maandag bekendgemaakt. De groep verliest momenteel 500 miljoen euro per maand.

Lufthansa maakte maandag het derde pakket binnen zijn herstructureringsprogramma bekend. Dat start van de vaststelling dat de prognoses voor de passagiersverkeer de voorbije weken weer zijn verslechterd. ‘Nu het einde van het zomerseizoen nadert, dalen het aantal passagiers en het aantal boekingen weer, nadat er in juli en augustus lichte tekenen van herstel waren’, aldus de luchtvaartgroep.

Prognoses niet houdbaar

De eerdere prognose dat passagiersmaatschappijen in het vierde kwartaal weer op halve capaciteit zouden kunnen draaien, is dan ook niet langer houdbaar. Als de huidige trend aanhoudt, verwacht Lufthansa maar aan 20 tot 30 procent te zitten tegenover 2019.

Dat heeft ook gevolgen voor de operaties. Tot nu toe verwachtte Lufthansa de vloot met 100 vliegtuigen te verkleinen, dat worden er nu 150. Zo worden alle superjumbo’s Airbus A380 voor lange tijd geparkeerd, en ook A340’s worden uit roulatie gehaald. ‘Ze zullen alleen geheractiveerd worden bij een onverwacht snel marktherstel’, klinkt het. Een en ander zal leiden tot een waardevermindering van 1,1 miljard euro in het derde kwartaal.

Lufthansa geeft meteen ook mee dat er meer banen zullen moeten verdwijnen dan de 22.000 voltijdse equivalenten die eerder waren aangekondigd. Om hoeveel banen het precies gaat, is nog niet duidelijk. De groep liet eerder al wel verstaan dat elk vliegtuig 100 banen vertegenwoordigt, dus dan zou het potentieel gaan om 5.000 extra banen die op de tocht staan. Wat wel al duidelijk is, is dat een vijfde van de managementposities op de schop gaat. Begin dit jaar werkten er meer dan 138.000 mensen voor de groep.

De luchtvaartgroep hoopt dat de ingrepen helpen om het cashverlies tijdens het winterseizoen te beperken tot 400 miljoen euro per maand. Ze blijft wel bij het voornemen om in de loop van 2021 weer een positieve cashflow te genereren.

Het aandeel Lufthansa verloor maandag rond 15.20 uur meer dan 7 procent op de beurs van Frankfurt.

Al 9 miljard staatssteun

De Lufthansa-groep kreeg voor in totaal 9 miljard euro staatssteun vanuit zijn vier ‘thuislanden’ (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België) om de coronacrisis te overleven. Met de Belgische staat werd in juli een akkoord bereikt over een steunpakket voor dochter Brussels Airlines van in totaal 460 miljoen euro: 290 miljoen euro van België en 170 miljoen euro van Lufthansa zelf.