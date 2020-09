Zeges voor Marouane Fellaini en Mousa Dembélé in China

Shandong Luneng, de ploeg van Marouane Fellaini, heeft maandag Shenzhen met 1-2 geklopt op de twaalfde speeldag van de Chinese Super League. De middenvelder maakte het laatste halfuur vol. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F haalden het met 1-0 van Dalian Pro.

Duan Liuyu (13.) en de Italiaan Graziano Pelle (45.+4 pen.) scoorden voor het team van Fellaini. Shenzhen prikte tegen via Gao Lin (64. pen.).

Dembélé werd bij Guangzhou na 51 minuten naar de kant gehaald. Het winnende doelpunt werd door Chugui Ye gescoord, drie minuten in blessuretijd.

In de stand behoudt Shandong Luneng zijn derde plaats in groep A met twintig punten. Guangzhou is zesde met veertien punten. Titelhouder Guangzhou Evergrande staat aan kop met 31 punten.

Het seizoen in China, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, ging pas eind juli van start. De zestien teams werden opgesplitst in twee hotelcomplexen - eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dicht bij Shanghai - voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin wordt gespeeld in twee groepen van acht teams. De top 4 plaatst zich voor de kwartfinales.