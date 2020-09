Oom Ilias aangehouden op verdenking van ontvoering

De 12-jarige Ilias uit Mortsel is zondag teruggevonden in de Waalse gemeente Steenkerke, in het gezelschap van zijn 26-jarige oom. Die laatste is nu door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking ontvoering, bevestigt het Antwerpse parket.

Zondagvoormiddag had de lokale politie al geprobeerd om contact op te nemen met de oom van Ilias, niet als verdachte maar voor meer informatie. Rond de middag werd de jongen in goede gezondheid aangetroffen in Steenkerke, in de Waalse provincie Henegouwen. Hij was aan het fietsen met zijn oom.

De man werd opgepakt en vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden voor ‘ontvoering van een minderjarige van 12 jaar door geweld, bedreiging of list’, zegt het Antwerpse parket. De aanhouding komt er omdat het onderzoek nog duidelijk moet maken wat het kader is waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld, klinkt het.

Volgens de advocaat van de oom, Ergun Top, had de man geen kwade bedoelingen en had hij met Ilias afgesproken om samen te gaan kamperen.

Ilias verdween donderdagochtend nadat hij met de fiets vanuit Mortsel naar school in Edegem was vertrokken. Daar kwam hij nooit aan. De verdwijning werd meteen als onrustwekkend beschouwd.