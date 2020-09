Online onderwijsplatform UGent lag uur lang plat bij start academiejaar

De Universiteit Gent opende het academiejaar op een valse noot: het digitaal studentenportaal Ufora lag er maandagochtend al meteen een uur uit. ‘Zeer vervelend’, reageert de universiteit.

Door de coronacrisis startten heel wat studenten hun academiejaar vanuit hun kot. Dat betekent dat heel veel studenten rond 8.30 uur probeerden aan te melden op Ufora, het digitaal studentenportaal van UGent. Allicht is dat de oorzaak van de hapering die een uur later, rond 9.30 uur alweer opgelost was. Verschillende livestreams vielen daardoor wel in het water.

‘Zeer vervelend, natuurlijk’, reageert de universiteit. ‘Maar gelukkig konden onze IT’ers het snel weer verhelpen.’ Momenteel werkt alles weer naar behoren en wordt nog gezocht naar de precieze oorzaak van de hapering. De universiteit was nochtans voorbereid op de verhoogde capaciteit, klinkt het. ‘In het voorjaar zijn we ook al grotendeels op online hoorcolleges overgestapt en dat verliep toen vlot.’