Belgische regisseur Luk Perceval wint belangrijkste Noorse theaterprijs

De Belgische theaterregisseur Luk Perceval heeft de prestigieuze Noorse Hedda-theaterprijs gewonnen in de categorie ‘beste regie’. De prijzen werden zondagavond uitgereikt in het Noorse Theater in Oslo.

De Hedda-prijs geldt als de belangrijkste theaterprijs in Noorwegen. Dit jaar won Luk Perceval de prijs voor ‘beste regie’. ‘Natuurlijk ben ik zeer gelukkig, maar ik ben vooral zeer dankbaar’, zei Perceval zondag tijdens de prijsuitreiking, die door de coronapandemie volledig digitaal verliep.

Perceval kreeg de prijs voor het theaterstuk ‘Trilogie’, dat hij schreef naar aanleiding van het ‘Fosse Festival’ ter ere van de zestigste verjaardag van de Noorse auteur Jon Fosse. Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige roman van Fosse. Hoofdrolspeelster Gjertrud Jynge viel eveneens in de prijzen met de award voor beste vrouwelijke hoofdrol. ‘Trilogie’ was ook genomineerd voor de award voor ‘beste voorstelling’ en ‘beste design’.

Luk Perceval geldt in ons land al jaren als een theaterlegende. In 1984 richtte hij de Blauwe Maandag Compagnie op met Guy Joosten, dat in 1998 onder zijn leiding fuseerde met de Antwerpse Koninklijke Nederlandse Schouwburg tot het Toneelhius. Sinds 2005 was hij jarenlang erg actief in het Duits theater, maar recente verhuisde hij terug naar Antwerpen. Vorig jaar, in maart 2019, ging ‘Black’ in première bij NT Gent, het eerste stuk in het drieluik ‘Black-Yellow-Red’ over de staat van ons land.