Vooruit slaat terug naar SP.A: tijdelijke naamsverandering naar Kolruit

In een nieuwe demarche in de strijd tussen Vooruit en SP.A, en binnenkort eveneens Vooruit, verandert het Gentse kunstencentrum zijn naam naar Kolruit.

Het Gentse kunstencentrum Vooruit is niet mals voor de keuze van SP.A. ‘De nieuwe naam voor sp.a kan dan wel “een knipoog naar het verleden zijn”, ze ontkent wel het heden’, schrijft het Vooruit-team in een nieuwe mededeling. In dat heden heeft het kunstencentrum zich naar eigen zeggen met succes ontzuild. Verwarring met een politieke partij kan het daarom missen als kiespijn. De Vooruit zal dus voorlopig opereren onder de naam Kolruit, ‘om verwarring met bestaande merken te vermijden’.

De manier waarop het debat over de nieuwe naam in de afgelopen weken is verlopen, is volgens het kunstencentrum het bewijs waarom een gedeelde naam met een politieke partij nadelig is. Daarin verwijst het team naar de twee kampen die zich aftekenen: ‘De een vindt het niet kunnen dat een politieke partij een merk recupereert dat gedurende 38 jaar zorgvuldig werd uitgebouwd door een kunstencentrum, de ander verwacht van het kunstencentrum grotere loyaliteit voor hun roots.’ Zo wordt het kunstencentrum gedwongen om partijpolitiek te zijn, klinkt het.

De Gentse Vooruit kondigt aan verdere gesprekken te voeren met SP.A over de naamsverandering die voor december gepland staat. Of SP.A gewillig zal zijn om af te zien van de naam is maar de vraag. Op 28 juli deed de partij een aanvraag op Europees niveau om het merk te beschermen. Het kunstencentrum nam gelijkaardige stappen binnen de Benelux.

Lees hier het volledige statement van Vooruit/Kolruit.