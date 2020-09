Vermoedelijke afzender van gifbrief aan Witte Huis opgepakt

De Amerikaanse autoriteiten hebben een vrouw opgepakt die ervan verdacht wordt dat ze een brief met het gif ricine naar het Witte Huis heeft verstuurd. Dat berichten Amerikaanse media zondag.

Volgens nieuwszender CNN is de vrouw gearresteerd toen ze probeerde om de grens tussen Canada en de Verenigde Staten over te steken. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten had de vrouw een wapen bij zich.

Dit weekeinde was bekendgeraakt dat de politiediensten een brief met het potentieel dodelijke gif ricine hadden onderschept. De brief was verstuurd naar de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had de New York Times al bericht dat de afzender in Canada werd gezocht.

Het is niet de eerste keer dat ricine wordt gebruikt om het Witte Huis in het vizier te nemen. In 2013 was ook president Barack Obama al eens de bestemmeling van zo’n brief. Post bestemd voor het Witte Huis wordt vooraf op een andere plaats gesorteerd en onderzocht.