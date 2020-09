‘Succession’ en ‘Schitt’s Creek’ zijn de grote winnaars op Emmy Awards

De familie uit ‘Succession’ mag zich dan wel de dieperik in bekampen, op de 72ste Emmy Awards komt het familie-epos als winnaar uit de strijd. ‘Schitt’s Creek’ gaat dan weer aan de haal met alle prijzen uit de categorie comedy.

Superrijke families zijn de grote winnaars op de Amerikaanse Emmy Awards, de Oscars voor televisie. De beste dramaserie ‘Succession’ vertelt hoe de kinderen van de ouder wordende mediatycoon vechten om de controle over zijn imperium, terwijl de familie Rose uit de beste comedyreeks ‘Schitt’s Creek’ al bij het begin van de reeks zijn fortuin verliest. De Roses trachten een doorstart te maken in het fictieve stadje Schitt’s Creek dat de vader ooit als grap voor zijn zoon opkocht.

‘Succession’, uit de stal van HBO, haalde het van een aantal zwaargewichten die al vaker in de prijzen waren gevallen, zoals ‘The Handmaid’s Tale’, ‘The Crown’, ‘Stranger Things’ en ‘Better Call Saul’. ‘Succession’ ging ook met andere prestigieuze onderscheidingen aan de haal. Zo werd Jeremy Strong verkozen tot beste acteur en Andrij Parekh tot beste regisseur.

Euforie bij Zendaya, die het beeldje voor beste actrice van uit haar woonkamer wint. Foto: AFP

HBO mag zich met 30 beeldjes dan weer de grote winnaar van de 72ste Emmy Awards noemen. Naast ‘Succession’ had het met ‘Watchmen’ een ander prijsbeest in huis. De geflipte superheldenreeks sleepte met 26 al het meeste aantal nominaties in de wacht en kon er 11 van verzilveren, waaronder die van ‘Best Limited Series or Movie’. Met politiegeweld en raciale spanningen sneed de negendelige serie bijtend actuele thema’s aan, al is het het vermelden waard dat die al voor de dood van George Floyd werden uitgezonden. Regina King uit ‘Watchmen’ is bovendien de beste actrice uit de categorie ‘Best Limited Series or Movie’, terwijl Zendaya bekroond werd als beste actrice in een dramareeks voor haar hartverscheurende vertolking van hoofdpersonage Rue in ‘Euphoria’. De 24-jarige is daarmee de jongste actrice ooit om te winnen.

In de categorie comedy ging ‘Schitt’s Creek’ naar huis met alle mogelijke prijzen: beste reeks, beste acteur en actrice, beste scenario, beste regie en beste bijrollen. Een afscheid met grote sier, want het alom bejubelde zesde seizoen is meteen ook het laatste. Het is de kers op een typisch Canadees succesverhaal, klein begonnen en langzaam unaniem in de armen gesloten. Dat het Amerikaanse Netflix de reeks na twee seizoenen oppikte heeft er ook iets mee te maken. Daniel Levy schreef het verhaal samen met zijn vader Eugene Levy, ook wel bekend als de vader uit ‘American Pie’.

‘Schitt’s Creek’ is bij ons voorlopig niet te zien. ‘Succesion’, ‘Watchmen’ en ‘Euphoria’ zijn te bekijken via Streamz.

‘Welkom op de Pand-Emmy’s’

Behalve naar de winnaars, was het ook uitkijken naar de show dit jaar. ‘Welkom op de Pand-Emmy’s’, klonk het met een knipoog bij gastheer Jimmy Kimmel, die presenteerde vanuit een zo goed als lege arena. Geen business as usual dus. De verschillende genomineerden werden ingebeld vanuit hun kot. Behalve een veelheid aan split screens, gaf dat bij momenten een inkijk in de woonkamer van de sterren. Al komt ook daar een zekere suspension of disbelief bij kijken. Zo wilden actrices Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow uit ‘Friends’ ons doen geloven dat ze weer huisgenoten waren.

Foto: AFP

Ook politiek kon niet uitblijven. Behalve ‘dankuwel’, klonk het bij de winnaars even vaak ‘go out and vote’. Presentator Jimmy Kimmel stak de draak met Trump-aanhangers toen hij liet zien dat hij een lege zaal toesprak. ‘Natuurlijk hebben we geen publiek, dit is geen rally voor Trump’, grapte hij.