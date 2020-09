Aantal besmettingen stijgt gestaag: nu gemiddeld bijna 1.200 besmettingen per dag

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het totaal aantal besmettingen overschrijdt intussen de kaap van 100.000.

Tussen 11 september en 17 september is het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen naar 1.196,1 per dag, een stijging met 62 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Maandag 14 september is de voorlopige piek van de huidige tweede golf met 1.717 besmettingen. Dat blijkt maandagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds de start van de uitbraak testten in ons land nu al 102.295 mensen positief.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat in stijgende lijn. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg tussen diezelfde periode van 11 tot 17 september verder met 17,4 naar 44 per dag. In totaal moesten in ons land al 19.629 mensen worden opgenomen. Op 20 september lagen er volgens de cijfers van Sciensano 428 patiënten in het ziekenhuis, van wie 77 op intensieve zorg.

Het gemiddeld aantal overlijdens blijft voorlopig stabiel, met een gemiddelde overlijden van 2,4 per dag in dezelfde periode. Het aantal overlijdens als gevolg van corona in ons land klokt af op 9.948.

Op basis van de cijfers van de laatste 14 dagen kan gezegd worden dat er in ons land per 100.000 inwoners 117,7 besmettingen zijn.