Week start met zonnige en droge herfstdag

Maandag krijgen we opnieuw een droge en zonnige dag met maxima van 19 graden aan zee tot plaatselijk 25 of 26 graden in het binnenland. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig.

Maandagavond en -nacht is het helder tot lichtbewolkt. In de loop van de nacht is er over het westen van het land kans op nevel of mistbanken. De minima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen bij een zwakke noordenwind die later veranderlijk wordt.

Na het optrekken van het ochtendgrijs blijft het dinsdag droog met brede opklaringen en enkele wolken. Het blijft warm met maxima van 20 graden aan de kust tot lokaal 26 graden in het binnenland. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen of uit west tot zuidwest.

Woensdag wordt het onstabieler met een toenemende kans op buien die mogelijk een onweerachtig karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een meestal matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. Aan de kust zijn enkele donderslagen mogelijk. Met maxima tussen 14 en 17 graden is het gevoelig frisser dan de voorgaande dagen. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan de kust soms zelfs een krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag blijft het wisselvallig met kans op buien. Het wordt nog frisser met maxima die niet hoger klimmen dan 14 of 15 graden. De matige zuidwestenwind ruimt naar het noordwesten.

Zaterdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien. Een donderslag is daarbij mogelijk. De maxima schommelen in het centrum rond 15 of 16 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Zondag lijkt het meestal droog te blijven met een afwisseling van zon en wolken. We verwachten in het centrum maxima tot 17 graden.