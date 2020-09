LIVE VIDEO

Krijgen we nog een regering? Journalist Matthias Verbergt analyseert de politieke crisis live

Voor wetstraatjournalisten zijn het interessante tijden: nooit eerder lagen zoveel formatiescenario's net buiten handbereik. Zal het Lachaert en Rousseau in een tweede ronde wél lukken? Hebben alle partijen boter op het hoofd? Moeten we niet gewoon verkiezingen houden? En blijven er nog levensvatbare scenario's over? Journalist Matthias Verbergt neemt de laatste verwikkelingen onder de loep en beantwoordt live uw vragen.