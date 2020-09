Antwerp sleept punt uit de brand tegen Eupen na zwakke eerste helft, met dank aan Pius

Junior Pius wachtte tot het juiste moment om zijn eerste goal(s) voor Antwerp te maken. Zijn ploeg stevende af op een derde nederlaag, maar de Nigeriaanse verdediger zette de scheve situatie na rust enigszins recht. Al schiet de Great Old met een punt weinig op, aangezien alle andere topclubs wél wonnen.

Eindelijk nog eens supporters op de Bosuil – op Tribune 2 zelfs, die vanonder het stof werd gehaald. Op weg naar het stadion konden de fans zien hoe er vlak voor de match nog licht brandde op het appartement van Lamkel Zé. ’s Ochtends raakte immers bekend dat hij voor de tweede week op rij niet in de selectie zat, wegens te weinig inzet op training.

De Kameroener kwam wel nog kijken naar z’n ploegmaats, maar zag dat ze het moeilijk hadden, en dat ze zijn snelheid, creativiteit en genialiteit goed hadden kunnen gebruiken. Refaelov dribbelde zich na vijf minuten wel de zestien in en stelde De Wolf meteen op de proef. Maar dat was het zowat, qua kansen voor Antwerp voor rust. Mbokani leek alweer een baalavond tegemoet te gaan, want noch door de flanken – Juklerod en De Pauw – noch dooor de jongens in zijn rug – Refaelov en Gerkens – werd hij bediend. De spits lokte wel zoals gebruikelijk wel de nodige foutjes uit, maar ook op stilstaande fases maakte de thuisploeg weinig klaar. Eén keer claimde hij een penalty na een trekfout(je). Maar dan kon N’Dri aan de overkant ook een elfmeter opeisen, en die kreeg er evenmin één.

Handsbal De Laet

Eupen toonde waarom het vorige week ook al Gent kon kloppen. Het was in de eerste helft simpelweg de beste ploeg. Won de meeste duels, combineerde het vlotst, was het gevaarlijkst. Dat gevaar kwam opvallend genoeg vaak van de rechtsback. Respect voor de 35-jarige Adriano. Hij won vier Spaanse titels én bekers en heeft ook twee Champions League-eindzeges op zijn palmares, maar was het gretigst van al. Na zijn eerste goeie infiltratie schoot hij over, de keer erop werd zijn poging geblokt. Er scheelde altijd wel iets met de afwerking bij de bezoekers, maar uiteindelijk gingen ze toch met 0-1 rusten. Na een handsbal glipte De Laet eerst door de mazen van het net, maar op aangeven van de VAR wees Van Driessche even later toch nog naar de stip. Prevljak trapte droog en hoog binnen.

Foto: BELGA

Antwerp had ook nog met tien kunnen gaan rusten, hadden de refs in een strenge bui geweest. Mbokani, die de geïncasseerde tikken moe was, ging op de voet van Koné staan, maar kreeg gelukkig voor zijn ploeg geel. Ivan Leko besefte wel dat hij moest ingrijpen. De fans begonnen al “Ivo, Ivo” te roepen, maar Rodrigues behoort al een tijd niet meer tot de A-kern. Benson mocht De Pauw, die als rechterwingback nog niet overtuigde, aflossen.

Ook de jonge Nsimba kwam er snel op, maar toen stond het zowaar al 0-2. Achterin lieten Pius en Seck zich allebei in de luren leggen door Musona, die heel slim níét aflegde en zelf zijn kans ging. Butez kon er niet bij en was opnieuw geklopt. Voor Musona was het zijn eerste goal van het seizoen, voor de spelers van Antwerp was het een ferme opdoffer. Het voordeel was dat ze nu niet meer moesten twijfelen. En kijk: Seck en Pius maakten hun misser meteen goed. De eerste kopte een hoge voorzet van Haroun voor doel, de tweede kopte binnen.

Foto: BELGA

Afgekeurde winning goal

Het was Pius’ eerste goal voor de Great Old, maar er was geen tijd om die te vieren. Hij spurtte terug naar de middellijn, om zo snel mogelijk die volgende aanval op poten te zetten. Antwerp begon beetje bij beetje te herleven, met de hulp van zijn aanhang. Benson bracht er schwung in, maar kende nog wat pech bij de afwerking. Maar toen dit keer Mbokani de bal in het pak kopte, was het opnieuw Pius die raak trof met het hoofd. 2-2, de comeback was een feit. Ei zo na trapte Gerkens de 3-2 op het bord, maar De Wolf pakte uit met een prima redding.

De 3-2 viel alsnog, toen Nsimba de keeper omspeelde en binnentrapte. Helaas voor het jonge talent werd zijn goal afgekeurd voor buitenspel. Het was nu alle hens aan dek bij Eupen, dat volledig weggedrukt werd. Nsimba kwam nóg eens dicht bij de winning goal, maar er zat nog een handje van De Wolf tussen. Zo bleef het uiteindelijk bij 2-2. Opluchting én ontgoocheling bij Antwerp. Aangezien alle andere topclubs het voorbije weekend wonnen, schiet het met een puntje natuurlijk weinig op.

.