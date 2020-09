De Autoloze Zondag in Brussel was voor vele fietsers, wandelaars, skaters en andere zachtemobiliteitsgebruikers een aangename ontspanning in tijden van corona. De straten liepen gezellig vol en er werden geen noemenswaardige incidenten genoteerd. Het aantal medische interventies lag lager dan bij de editie van vorig jaar.

‘Het is alweer een mooie en incidentvrije Autoloze Zondag geworden’, meldt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt. Zij bracht haar zondag door met de fiets op verschillende plekken in het Brussels gewest en zag dat het goed was. ‘De Brusselaars hebben duidelijk genoten van de rust, het mooie weer en de propere lucht. Het doet verder dromen van een echte stad op mensenmaat’, zegt Van den Brandt.

De opkomst was goed en gelijkaardig aan die van andere jaren, al schatten de politie en de MIVB dat er wel minder volk van buiten Brussel naar het autovrije gewest trok. Maar dat werd gecompenseerd door de Brusselaars.

Zoals elk jaar vielen er ook enkele gekwetsten op de fiets, te voet, met de step of op de rolschaatsen. Het zwaartepunt van de interventies lag vooral in de loop van de namiddag. Tussen 9.30 uur en 19 uur voerde de brandweer 212 medische interventies uit en waren er 55 gekwetsten op de openbare weg, verkeersongevallen inbegrepen. Dat is een daling tegenover de cijfers van vorig jaar. In 2019 werden er 246 medische interventies uitgevoerd en waren er 89 mensen die een kwetsuur opliepen. Ter vergelijking, op een normale zondag ligt het totale aantal medische interventies rond de 160.

Eerder op de dag maakten koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen, de prinsen Gabriel en Emmanuel en prinses Eléonore, een fietstocht door de hoofdstad. Ze brachten ook een bezoek aan het Huis van de Europese Geschiedenis. Prinses Elizabeth was er niet bij, want zij is bezig met haar opleiding aan de Koninklijke Militaire School.

De koninklijke familie. Foto: Photo News

In totaal organiseerden 22 steden een corona-veilige versie van Autoloze Zondag. Dat is een forse vermindering ten opzichte van vorig jaar, toen er 49 deelnemende steden waren. Gent stelt de Autoloze Zondag uit tot 18 oktober, Leuven tot 27 september, en Hasselt hield de dag al op 13 september. Vandaag was het de beurt aan de volgende steden en gemeenten: