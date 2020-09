Genk recht de rug na droomstart voor KV Mechelen en wint eerste match na ontslag Wolf

Het Zweedse duo Engvall-Mrabti zette Malinwa al na zes minuten in een hot seat, maar na drie dodelijke voorzetten en twee rozen van Genk-spits Onuachu bleef het alweer gedesillusioneerd achter. KV Mechelen liet zo de kans liggen om zichzelf na de 4 op 15 en het nieuws van de arrestatie van sterke man Dieter Penninckx een hart onder de riem te steken.

Hoewel nog vroeg in de competitie, waren Racing Genk en KV Mechelen niet meteen de ploegen die je diep in de kelder van het klassement zou verwachten. KV Mechelen oogstte dit seizoen nog niet het puntenaantal dat het verdiende, al leverde het vorig weekend wél een regelrechte wanvertoning af tegen Oostende. Togui en Hairemans betaalden het gelag voor de bloedarmoede vooraan. De Zweede connectie Engvall-Mrabti kwam zo aan de aftrap. Voor nieuweling Kerim Mrabti waren het zijn eerste speelminuten.

Bij de thuisploeg kostte de povere 5 op 15 deze week de kop van coach Hannes Wolf. Domenico Olivieiri was T1 ad interim. Voor zijn vuurdoop miste Olivieri de geschorsten Bongonda en Cuesta. Uronen (enkel) was lichtgeblesseerd. Zo dropte hij met de 17-jarige Luca Oyen – zoon van ex-Genkenaar Davy Oyen - en nieuwkomer Bastien Toma twee debutanten in de basis. Dé grootste verrassing was echter Patrik Hrosovsky, die prompt van de tribune naar de basiself werd gepromoveerd.

Foto: BELGA

Veelbelovende start

Malinwa voetbalde vorig weekend tegen Oostende geen enkele kans bij elkaar, maar in de Genkse Luminus Arena was het al na een half dozijn minuten bingo. Engvall vond de infiltrerende Mrabti randje kleine zestien en die tikte de bal voor de neus van Thorstvedt en Lucumi in doel. Een droomstart voor Malinwa, maar een Genks antwoord liet niet lang op zich wachten. De Limburgers claimden het leer, de bezoekers moesten terug. Toen Maehle een gemillimeterde voorzet in de Mechelse box gooide, strafte Onuachu een onoplettendheid van Peyre genadeloos af.

Foto: BELGA

Racing Genk bleef baas, al kon het zijn ex-doelman Coucke in het daaropvolgende kwartier niet meer bedreigen. Mrabti zag aan de overkant zijn schot volledig de mist ingaan. Een frivoliteitje van zijn landgenoot Engvall zorgde voor code oranje in de Genkse zestien, maar Vukovic kon uiteindelijk het leer voor de neus van De Camargo oprapen. Een voorzet van diezelfde Zweed verdween dan weer op het dak van het doel. Voor Genk zwiepte Ito nog eens een bal voor doel, Onuachu kon er deze keer niet bij.

Drie keer doelhout voor een frank

Dat kon de Nigeriaan wél bij de volgende center van de Japanner. Alweer Peyre ging onder het leer en Onuachu trof de paal, waarna hij in de herneming onderkant lat viseerde. Nog was het niet gedaan, want de gevolgde Oyen raakte op zijn beurt de paal. Scheidsrechter Boucaut zag geen graten in een duwtje van Vanlerberghe en liet doorspelen. Zo kwam Malinwa goed weg, al stak het zelf ook nog eens zijn neus aan het venster. Vukovic kende weinig problemen met een schot van De Camargo. Coucke evenmin met een schot van Ito. Vlak voor rust liep Van Damme nog tegen zijn vierde geel aan, waardoor hij al vroeg in het seizoen op scherp staat.

Malinwa’s goudhaantje Kaboré bleef redelijk onzichtbaar voor rust, maar vlak na de koffie nam hij Arteaga op snelheid. Engvall kon de rush van de Burkinees niet verzilveren. De Mexicaan haalde even later echter zijn gram. Zijn voorzet werd door een verstrengeld duo Bijker-Ito in doel gewerkt: 2-1. Vrancken reageerde met de inbreng van Storm voor een verdienstelijk spelende Mrabti. De invaller vond al gauw het hoofd van De Camargo, die verrassend een teruglegger op Schoofs boven eigen succes verkoos. De aanvoerder knalde pardoes op het hoofd van Lucumi.

Foto: BELGA

De Camargo niet, Onuachu wél

KVM moest vol aan de bak. De Camargo bediende Storm, die naast besloot. Toch bleef het ook achteraan oppassen geblazen. Vanlerberghe werkte een voorzet van Maehle ei zo na in eigen doel. Dat zette hij enkele tellen later recht. Met een prima actie en dito voorzet legde de centrale verdediger De Camargo de gelijkmaker op het hoofd, maar Vukovic redde de te centrale kopbal met meer geluk dan kunde.

En zoals wel vaker gold ook hier het verhaal van het deksel en de neus. Ito vuurde alweer een prima voorzet af en Onuachu gooide tussen Peyre en Kaboré de wedstrijd in een beslissende plooi. Nadat Shved al voor Schoofs was ingevallen, trok Vrancken met Togui voor Engvall zijn laatste troefkaart. De Ivoriaan kreeg tien minuten voor tijd nog de nodige ruimte, maar hij verkwanselde een nakende doelkans. Het bleef 3-1, waardoor Domenico Olivieri zijn (tijdelijke) opdracht prima inzette. Malinwa heeft met een magere 4 op 18 zijn start volledig gemist.