Jeugdig Standard maakt het zichzelf nog lastig, maar is maatje te groot voor KV Kortrijk en springt naar tweede plek

Standard eist de tweede plaats in de competitie weer op na een 2-1-overwinning tegen KV Kortrijk. Een verdiende zege, al hadden de Rouches de match eerder moeten beslissen en kwamen ze op het einde nog goed weg bij een strafschopfase.

Het publiek genoot weer op Sclessin, al was er van helse sferen nog geen sprake. Daarvoor waren de supporters niet talrijk genoeg. Bovendien stuurt de Luikse harde kern zijn kat naar matchen met mondmaskers. Er hing wel een soort gezelligheid in de Luikse lucht. Frisse pinten ter plekke geleverd, goed weer en – zeker voor rust – goed voetbal.

Het was niet zo dat Standard meteen keihard uit de startblokken vloog. Maar toen de motor eenmaal opgewarmd was, was het bij momenten gewoon goed. Met Nicolas Raskin opnieuw als motor. De jeugdinternational ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig. Ook tegen KVK was hij offensief en defensief alomtegenwoordig. Hij beloonde zichzelf met de assist voor de 2-0 van Obbi Oulare.

Penaltygoal

Vijf minuten daarvoor had Selim Amallah de score vanop de strafschopstip geopend, nadat Ocansey de opgekomen Fai in de zestien had neergehaald. Eerder had Amallah al de paal getroffen, op een geweldige pass van Mehdi Carcela. De Marokkaan stond voor het eerst in de competitie in de basis en scoorde punten.

Foto: Photo News

De jonge Damian Pavlovic deed dat ook. Het jeugdproduct stond in de 3-4-3 van de thuisploeg op de linksmidden. Het waren zijn eerste minuten. Te denken dat hij aanvankelijk maakte hij niet eens deel uit van de wedstrijdselectie. Op het uur was zijn pijp leeg en werd hij met staand applaus vervangen door Michel-Ange Balikwisha, een andere Luikse jongeling.

Het tempo mocht dan laag liggen: Standard sloot de eerste helft af met 68 procent balbezit, Kortrijk kreeg geen voet aan de grond. En toch gingen we rusten met ‘maar’ 2-1. Dat kwam omdat Mboyo meteen na het tweede doelpunt van Standard had geprofiteerd van een moment van onachtzaamheid bij Standard. Pavlovic stond iets te ver van zijn man, Bokadi miste zijn interceptie en Mboyo maakte het goed af.

Schwalbe of strafschop?

In het tweede bedrijf zetten de Rouches hun dominantie voort, maar omdat ze hun vele kansen niet afmaakten, bleef het spannend. Vooral Oulare mocht er eentje meer maken. Het ging allemaal iets te makkelijk en dan krijg je weleens de rekening gepresenteerd.

Nu ook bijna. De ingevallen Jockheere ging in de slotfase plots alleen op Bodart af. De middenvelder speelde de bal langs de keeper door en ging vervolgens neer over diens been. Ref Jan Boterberg gaf hem geel voor een schwalbe. Jockheere leek inderdaad al te vallen voor hij Bodart raakte, maar dat zag de VAR anders. Boterberg werd naar het scherm geroepen maar tot frustratie van de bezoekers veranderde hij niet van mening. In de extra tijd zetten de bezoekers nog aan. Standard hield echter stand en pakt zo 13 op 18. Kortrijk blijft op de zesde plaats steken met tien punten.