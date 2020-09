PSV haalt met Eran Zahavi nieuwe spits binnen: “Ik heb een geweldige tijd gehad in China”

PSV heeft Eran Zahavi binnen. De Israëlische spits komt transfervrij over van de Chinese club Guangzhou R&F en hij ondertekent in Eindhoven een contract voor twee jaar. “Eran is een echte goalgetter met een geweldig ‘trackrecord’ en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe”, zegt technisch manager John de Jong zondag.

PSV had een extra spits nodig omdat Sam Lammers op het punt staat over te stappen naar Atalanta Bergamo. De club van trainer Roger Schmidt kwam uit bij de 33-jarige Zahavi, die vier jaar in China voetbalde. “Ik heb een geweldige tijd gehad in China, maar ik wil nog één keer in Europa laten zien wat ik kan”, zegt de aanvaller die in 54 interlands voor Israël twintig doelpunten maakte. “PSV is voor mij een geweldige kans. Spelen om de prijzen en aanvallend voetbal. Er ligt hier een mooie uitdaging en ik kijk er naar uit om in Nederland te spelen.”

Tussen 2011 en begin 2013 kwam Zahavi uit voor de toenmalige Italiaanse eersteklasser Palermo. In eigen land speelde hij onder meer voor Maccabi en Hapoel Tel Aviv.