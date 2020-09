Zege voor Maverick Vinales in MotoGP van Emilia-Romagna, Barry Baltus buiten de punten in de Moto3

De Spanjaard Maverick Vinales (Yamaha) heeft zondag op het circuit van het Italiaanse Misano de Grote Prijs motorsport van Emilia-Romagna in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven.

Voor Vinales was het nog maar de eerste zege van het seizoen. Zijn landgenoot Joan Mir werd tweede. Pol Spaargaro maakte het Spaanse podium compleet, omdat de Fransman Fabio Quartararo een tijdstraf kreeg.

The 6th winner of 2020! 🙌@mvkoficial12 wins in Misano to add to the chaos! 🏆#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/oc2UU75TFL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2020

De race op het circuit stond vooral in het begin bol van de incidenten. De Italiaan Valentino Rossi en de Zuid-Afrikaan Brad Binder gingen onderuit. De Italiaan Francesco Bagnaia nam met zijn Pramac de leiding over en bouwde gestaag zijn voorsprong uit. De Italiaan leek op weg naar zijn eerste zege in de MotoGP, maar ging met nog zeven ronden te gaan onderuit. Vinales profiteerde en pakte na twee tweede plaatsen zijn eerste zege in 2020.

In de WK-stand blijft de Italiaan Andrea Dovizioso aan de leiding.

Uitslag:

1. Maverick Vinales (Spa/Yamaha), de 27 ronden in 41:55.846 (gemiddelde: 163,2 km/u)

2. Joan Mir (Spa/Suzuki) op 2.425

3. Pol Espargaro (Spa/KTM) op 4.528

4. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha-SRT) op 6.419

5. Miguel Oliveira (Por/KTM-Tech3) op 7.368

6. Takaaki Nakagami (Jap/Honda-LCR) op 11.139

7. Alex Marquez (Spa/Honda) op 11.929

8. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) op 13.113

9. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha-SRT) op 15.880

10. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) op 17.682

WK-tussenstand (na 7 van de 15 manches):

1. Andrea Dovizioso (Ita) 84 punten

2. Fabio Quartararo (Fra) 83

3. Maverick Vinales (Spa) 83

4. Joan Mir (Spa) 80

5. Franco Morbidelli (Ita) 64

6. Jack Miller (Aus) 64

7. Takaaki Nakagami (Jap) 63

8. Miguel Oliveira (Por) 59

9. Valentino Rossi (Ita) 58

10. Pol Espargaro (Spa) 57

Foto: AP

Bastianini pakt de winst in Moto2

De Italiaan Enea Bastianini heeft zondag de zege behaald op de GP van Emilia-Romagna in het Italiaanse Misano. Zijn landgenoot Marco Bezzecchi en de Brit Sam Lowes maakten het podium compleet.

De leider van het kampioenschap Luca Marini, die overigens de halfbroer is van Valentino Rossi, eindigde net naast het podium voor de Duitser Marcel Schrötter en telt in de stand nog twaalf punten punten voorsprong op de winnaar van de dag, Bastianini.

De race werd onderbroken door de rode vlag bij een regenbui en hervatte terug om 13u voor nog tien rondes op een snel opgedroogd parcours.

Uitslag:

1. Enea Bastianini (Ita/Kalex) 9 min 50 sec 709/1000 (gem.: 154,5 km/u)

2. Luca Marini (Ita/Kalex) 0.509

3. Xavi Vierge (Spa/Kalex) 0.775

4. Marco Bezzecchi (Ita/Kalex) 0.798

5. Fabio di Giannantonio (Ita/SpeedUp) 0.994

6. Marcel Schrötter (Dui/Kalex) 1.151

7. Sam Lowes (GBr/Kalex) 1.417

8. Jorge Navarro (Spa/SpeedUp) 1.716

9. Jake Dixon (GBr/Kalex) 1.969

10. Aaron Canet (Spa/SpeedUp) 2.029

Stand:

1. Luca Marini (Ita) 132 punten

2. Enea Bastianini (Ita) 120

3. Marco Bezzecchi (Ita) 98

Foto: EPA-EFE

Barry Baltus eindigt op 22e plaats in Moto3

Onze landgenoot Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) is zondag op de 22e plek geëindigd in de GP Moto3 van Emilia-Romagna in het Italiaanse Misano. De Italiaan Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) kon de overwinning op zijn naam schrijven.

Baltus ging vanop de zestiende plaats van start in de achtste manche van het seizoen na zijn beste kwalificaties tot nu toe, maar moest al snel enkele plaatsen afstaan en kon nooit aanspraak maken op een stek in de top vijftien.

Fenati won voor het eerst dit seizoen en liet zijn landgenoot Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) en de Japanner Ai Ogura (Honda Team Asia) achter zich. De Spanjaard Albert Arenas (Gaviota Aspar), die zondag als vierde binnenkwam, blijft op kop staan in het algemeen klassement met 119 punten, twee meer dan Ogura.

Komende zondag vindt de negende race van het seizoen plaats in Barcelona.

Uitslag:

1. Romano Fenati (Ita/Husqvarna) 39 min 30 sec 124/1000 (gem. 147,6 km/u)

2. Celestino Vietti (Ita/KTM) op 0.036

3. Ai Ogura (Jap/Honda) 0.121

4. Albert Arenas (Spa/KTM) 0.199

5. Jaume Masia (Spa/Honda) 0.280

6. Raul Fernandez (Spa/KTM) 0.439

...

22. Barry Baltus (Bel/KTM) 20.291

Stand

1. Albert Arenas (Spa) 119 ptn

2. Ai Ogura (Jap/Honda) 117

3. John McPhee (GBr) 98

4. Celestino Vietti (Ita) 86

Baltus scoorde nog geen WK-punten