Club schiet dramatisch Zulte Waregem helemaal aan flarden (0-6)

De zon scheen, er was een zomerbriesje en de tegenstander deed... niets. Club Brugge hield zondag een gezondheidswandeling op Zulte Waregem, dat aan de rust al 0-4 (!) in het krijt stond. Krmencik, die vorige week voor de eerste keer scoorde, stond twee keer aan het kanon. Bij Essevee gaan alle alarmbellen stilaan af.

Dan mag je terug naar het voetbal, en dan vertrek je al tijdens de rust uit pure frustratie. We hebben wel begrip voor de harde kern van Zulte Waregem, dat tijdens de eerste helft al zijn ongenoegen had geuit met spreekkoren en enkele spandoeken. Wat Essevee zondag op de mat legde, was bij momenten lachwekkend. Het begon allemaal nog goed met een dot van een kans voor Bruno - Mignolet pareerde subliem met de voet - maar daarna kwam het zwarte gat. En dan is Club Brugge je tegenstander. De mannen van Clement lieten voor de rust geen spaander heel van Zulte Waregem.

Foto: Photo News

Eerst duwde Deschacht de bal lullig in eigen doel op corner van Vormer, daarna knalde Krmencik zijn tweede voor Club heerlijk binnen na een prima actie. Blauw-zwart kreeg een tsunami aan kansen, en eigenlijk kon de score tijdens de rust nog veel hoger oplopen. Vanaken kopte op aangeven van Vormer de 0-3 proper in de hoek tijdens zijn 250ste wedstrijd voor Club Brugge, daarna zag de Nederlander een subtiel lobje op de lat spatten. Maar gelukkig was Krmencik gevolgd: 0-4, en de Tsjech is intussen helemaal ontketend. De Ketelaere en Rits lieten de 0-5 nog te gemakzuchtig liggen. Club moest het gaspedaal zelfs niet helemaal induwen om Essevee te vernederen. Een partijtje cruisecontrol volstond. Hallucinant. De verdediging van de thuisploeg, met Pletinckx en Humphreys voorop, was van provinciaal niveau. Dit was het van het slechtste dat we in jaren hadden gezien in 1A.

Zou Francky Dury wel iets gezegd hebben tegen zijn jongens tijdens de rust? Want wat moet je in godsnaam gaan uitbrengen? Zeker is dat Zulte Waregem, weliswaar veel te laat, plots toch een beetje ging voetballen tijdens de tweede helft. Maar als Club besliste om even te duwen, deed het dat gewoon. En daarom ging het doelpuntenfestijn gewoon door. Eerst miste Krmencik nog zijn hattrick alleen voor Bansen, maar die laatste gaf de 0-5 dan maar cadeau door Vanaken recht in de voeten te spelen. Die bediende dan de scorende De Ketelaere. Even later mocht de ingevallen Balanta simpel binnentikken nadat de Waregemse defensie voor de verandering gezamenlijk ging blunderen op een corner. Eerlijk: het werd zelfs een beetje zielig.

Foto: BELGA

Clement profiteerde van die comfortabele middag om enkele sterkhouders vroegtijdig naar de kant te halen. De Ketelaere, Vormer en Krmencik werden allemaal relatief vroeg naar de kant gehaald. Het slotkwartier werd rustig uitbollen, terwijl Zulte Waregem elke seconde smachtte naar het laatste fluitsignaal. De 0-6 bevestigde nogmaals dat Club na een twijfelend seizoensbegin opnieuw helemaal op de rails zit, terwijl in Waregem tegenwoordig alle alarmbellen afgaan.