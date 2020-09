Van Ranst: ‘De bubbel van vijf is verbrand’

‘Er is zoveel anti-reclame voor die regel gemaakt, dat de bubbel van vijf verbrand is.’ Ook viroloog Marc Van Ranst hint op een nieuwe maatregel ter vervanging van de contactbubbel. Al zal die misschien niet veel meer inhouden dan een naamsverandering.

Minister Van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet het eerder deze week al vallen: de Nationale Veiligheidsraad die aanstaande woensdag op het programma staat, zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een versoepeling van de bubbelregel voorstellen. Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, mag elk gezin (of iedereen die samenwoont) vandaag met slechts maximaal vijf personen nauw contact hebben. Dit moeten ook altijd dezelfde personen zijn.

Op die ‘bubbel van vijf’-maatregel is veel kritiek gekomen. Onder meer van gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) die in een open brief opriep om deze en andere coronaregels in vraag te stellen omdat de medische voordelen mogelijk niet opwegen tegen de ‘psychische, sociale en economische nadelen’. Ook De Block kreeg van veel gezinnen te horen dat de bubbel van vijf te beperkend is, en hintte daarop op alternatieven.

Sociaal contact blijven verminderen

Op de vraag of die regel afgeschaft kan worden, zei Van Ranst in De Zevende Dag dat de bubbel van vijf ‘verbrand is.’ ‘Spijtig, want die regel heeft duidelijk gewerkt. Ofwel moet je die regel en het nut ervan nu kristalhelder uitleggen ofwel moet je er een andere naam aan geven. Maar het blijft absoluut noodzakelijk dat we onze sociale contacten beperken.’

We mogen ons dus geen illusies maken, een nieuwe maatregel zal min of meer op hetzelfde neerkomen. De bubbel van tien, een flexbubbel of een contactbudget zouden mogelijke alternatieven kunnen zijn. De baseline blijft dus: nauw contact met anderen stevig inperken.

De Block liet zaterdag ook al duidelijk verstaan dat een uitbreiding of versoepeling van de bubbel van vijf sowieso gepaard zal gaan met een verstrenging van een andere maatregel. ‘Het is geven en nemen.’ Ze liet niet in haar kaarten kijken over welke strengere maatregel het zou gaan, maar stelde wel expliciet dat we op een andere manier moeten leren omgaan met vrienden, kennissen en collega’s. Een carte blanche voor ons sociaal leven komt er dus zeker niet.

Professor cognitieve psychologie Wouter Duyck liet aan de tafel van De Zevende Dag zijn ongenoegen kennen. ‘Wij, gedragswetenschappers, vragen al maanden om in de beleidsorganen opgenomen te worden. Ik heb niet het gevoel dat er ernstig met onze adviezen rekening wordt gehouden.’ Hij hekelt dat de maatregelen enkel vanuit epidemiologisch perspectief worden bekeken, maar dat niet goed wordt nagedacht hoe je een bevolking kan motiveren om die ook toe te passen. Over de eventuele invoering van een contactbudget zei hij: ‘Als men denkt dat mensen thuis met een excel-file op de schoot hun contacten zullen bijhouden, heeft men het mis. Dat kan ik nu al zeggen.’