Uitgesloten Zeeman (Jumbo-Visma) ervaart verloren Tour als verloren WK-finale: “Het was moeilijk, heftig”

De nederlaag van het Nederlands voetbalelftal in de WK-finale van 2010. Merijn Zeeman had er zondagochtend nog aan gerefereerd in gesprek met de ploegleiders van Jumbo-Visma. Een dag eerder had Primoz Roglic de kopman en gedoodverfd winnaar van de Tour de France, de gele trui verloren. “Net als bij Oranje moet je niet vergeten wat eraan vooraf is gegaan. Wat je hebt gedaan om ooit zo’n wedstrijd te kunnen spelen”, had hij zijn gehoor voorgehouden.

Roglic en zijn ploeg hadden op het punt gestaan een ‘masterplan’ van Zeeman, de sportief directeur van de ploeg, succesvol af te ronden. Een kleine drie weken heerste de Nederlandse ploeg in de Tour, al was er die lastige Tadej Pogacar, de jonge landgenoot van Roglic, van wie ze niet meer dan 57 seconden afstand hadden kunnen nemen. Het moest genoeg zijn, in de wetenschap dat beiden elkaar in de tijdrit amper ontlopen. Sterker: in de vorig jaar door Roglic gewonnen tijdrit in de Vuelta gaf Pogacar nog een kleine anderhalve minuut toe.

Maar zaterdag, in de tijdrit op weg naar La Planche des Belles Filles, ging het mis. Zeeman - eerder in de week wegens misdraging jegens een jurylid uit de Tour gezet - bekeek het op een stoeltje aan het parcours. “Ik zat daar ook om mee te helpen met het meten van de verschillen. Bij mij lag Primoz al 11 seconden achter en begon ik me al zorgen te maken. Later heb ik gezien dat Primoz op het vlakke gewoon een heel hoog niveau haalde, hoger dan in de Vuelta. Maar aan de voet van de klim was het verschil al 40 seconden.”

Foto: AFP

Heftig

Op de klim zat Roglic “iets onder zijn niveau”, concludeerde Zeeman. “Maar met een heel goede dag had hij het ook niet gered. Al was het dan wel een ‘close call’ geworden. Pogacar was gewoon te sterk.” ‘s Avonds laat zagen de betrokkenen elkaar in het hotel. “Het was moeilijk, heftig, alles wat je erop kunt plakken.” Hij had “een beetje” geslapen en was zondag op weg naar Parijs, voor het einddiner. “Natuurlijk ben ik daar bij. Ik ben de coach van de ploeg.”

Zijn boodschap aan de ploeg: “We zijn in de favorietenrol beland, we streden om de eindzege. Daar is heel veel aan voorafgegaan. De groep is zo dicht naar elkaar gegroeid. Dat zag je ook: hoe Tom (Dumoulin) en Wout (van Aert) Primoz opvingen. Dat is niet verloren gegaan, dat zullen we voor altijd koesteren. Hoe verschrikkelijk het nu ook is geëindigd.”

Steven Kruijswijk verspeelde in 2016 twee dagen voor het einde de roze leiderstrui in de Giro. “De pijn is vergelijkbaar”, zei Zeeman zondag. Daar hield de vergelijking op. “Omdat we als sportorganisatie zo veel verder zijn. Omdat we nu de ballen hadden om in de winter al onze doelstelling neer te zetten en steeds hebben gezegd: we komen voor het geel.”