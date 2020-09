Vermiste Ilias is terecht, oom opgepakt voor ontvoering

De 12-jarige Ilias, die sinds donderdag vermist was, is levend en wel teruggevonden. Dat is bevestigd door het parket. De jongen was in het gezelschap van zijn oom, die is opgepakt op verdenking van ontvoering.

De jongen vertrok donderdagochtend om 8.10 uur thuis in Mortsel. Het laatste teken van leven van de jongen, waren de beelden die een bewakingscamera van een tankstation in Wilrijk van hem maakte. Ilias fietste aan een stevig tempo, maar hij reed niet in de richting van zijn school.

De jongen werd teruggevonden in het gezelschap van zijn oom. De man is aangehouden op verdenking van een minderjarige. Hij wordt later vandaag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

De afgelopen dagen werden in kader van het onderzoek discreet een aantal huiszoekingen georganiseerd. Onder meer telefonieonderzoek leidde de speurders deze ochtend naar het Waalse Steenkerke, waar ze de jongen terugvonden.

De politie vermoedde al dat de oom als vertrouwenspersoon van de jongen meer afwist van de verdwijning, en was hem al enkele dagen actief aan het opsporen. Vanmiddag nog werd hij gevraagd om zelf contact op te nemen met de politie. Hij zou gezocht worden als getuige, niet als verdachte, gaf de politie toen nog aan.

‘In quarantaine’

Die oom, een man uit Berchem, zou eerder deze week op vakantie vertrokken zijn, naar Frankrijk. Afgelopen donderdag, na de verdwijning van Ilias, liet deze oom aan de familie weten dat hij in Frankrijk in quarantaine moest omwille van het corona-virus. Sindsdien kon de familie de oom niet meer bereiken. Nu blijkt dat hij dus in ons land was, bij de jongen.

Vrijwilligers gingen ook vandaag verder zoeken naar de jongen. Iets na 13 uur werd bekend dat de jongen teruggevonden was. Hij wordt teruggebracht naar zijn familie in Mortsel.