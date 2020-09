De Roover en Dewael nog altijd op ramkoers

De plooien tussen Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) en N-VA-fractieleider Peter De Roover zijn allesbehalve gladgestreken. Een debat tussenbeide in De Zevende Dag zat er niet in. Ze gingen niet samen aan tafel zitten, maar spraken in de VRT-studio apart – na elkaar- over het incident in de Kamer afgelopen donderdag.

‘Incident’, zo noemde Dewael de bitse woordenwisseling bij het begin van het parlementaire jaar relativerend. Niet minder dan ‘een bom’, sprak De Roover.

De Roover noemt het ongehoord voor een democratie dat een Kamervoorzitter een parlementslid zijn recht op spreken heeft ontnomen. ‘Ik kon mijn oren niet geloven’, zegt hij over het moment waarop Dewael de microfoon van De Roover uitschakelde. Daarop is De Roover in de Kamer, samen met partijgenote Valerie Van Peel, beginnen te roepen en vloeken: ‘Dit is een schaamteloze degradatie van de democratie.’

Het weinig fraaie schouwspel begon toen de N-VA-fractie donderdag een vertrouwensstemming of een regeerverklaring eiste van premier Sophie Wilmès (MR), maar Dewael ging daar niet op in.

Dewael verklaarde vandaag in De Zevende Dag dat alle partijen het eerder eens waren geworden over de agendasetting. Hij noemt het respectloos tegenover de negen andere partijen dat N-VA die agenda plots op de helling plaatste. ‘De Roover probeerde het debat weg te kapen, nog voor de vragenronde.’

Onsportief

Dat Peter De Roover de Kamer verliet om in Villa Politica zijn grieven te uiten, vindt Dewael ‘Niet sportief.’ Hij ging daar mijn rekening maken, terwijl ik als Kamervoorzitter op mijn stoel moest blijven zitten en dat allemaal over mij heen laten gaan.’

Over tien dagen staat een regeringsverklaring op de agenda. Als de regering op 1 oktober niet het vertrouwen krijgt, moet ze haar ontslag indienen en volgen volgens Dewael nieuwe verkiezingen.

Gevraagd naar zijn persoonlijke politieke toekomst, liet Dewael weten dat hij wellicht geen Kamervoorzitter zal blijven. ‘Ik vind dat mijn partij moet kiezen voor belangrijke ministerposten, eerder dan het Kamervoorzitterschap te claimen.’

De Roover ziet zich in de toekomst nog moeilijk samenwerken met Dewael: ‘Het vertrouwen heeft een ernstige knauw gekregen.’