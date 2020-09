Groenloze Peter Sagan voor slotrit naar Parijs: “De Tour van volgend jaar? Dat is nog ver weg, gasten”

Zondag rijdt Peter Sagan voor het eerst in zijn carrière op de slotdag van de Tour Parijs binnen zonder de groene trui om de schouders. Op de vraag of hij volgend jaar nog aan de start komt, kon of wilde de Slovaak van Bora-Hansgrohe nog niet antwoorden.

Met een achterstand van 55 punten in het puntenklassement heeft Sagan mathematisch nog altijd een waterkansje op een achtste eindpodium in de groene trui. Er zijn zondag namelijk nog zeventig punten te verdienen op de Champs-Elysées: twintig aan de tussenspurt, vijftig aan de streep. Maar vrijdag al heeft Sagan de handdoek gegooid en zijn Ierse oud-ploegmaat Sam Bennett proficiat gewenst met zijn groene trui.

Toch staat Sagan zondag niet zonder ambitie aan de start. Het sprintersbal in Parijs winnen kon hij nog nooit, hij kwam er nog niet dichter dan tweemaal een tweede plaats in de eerste jaren van zijn profcarrière. “Ja, Parijs is een belangrijk doel. Maar dat is het voor iedereen, denk ik. Zeker voor een sprinter. De Champs-Elysées is zeker niet de grootste koers die een spurter kan winnen, maar het heeft wel zijn waarde. Iedereen wil er winnen.”

Foto: Photo News

Volgend jaar?

De strijd voor groen was doorheen bijna de hele Tour een bepalende factor voor het wedstrijdverloop. “Het was een mooi gevecht tussen mij en Bennett, de hele Tour. Hij deed het goed, kwam naar hier in goeie conditie, maar ik denk dat ik wat pech had in de ritten waar ik een mooie kans had om iets te doen. Blijkt dat het veel makkelijker is om iets te verdedigen dan om het aan te vallen. Nadat hij wat voorsprong had genomen, hadden hij en zijn ploeg het onder controle.”

Verscheidene volgers twijfelen al luidop of Sagan komend jaar nog in de Tour te zien zal zijn. Maar toen de vraag hem bovenop La Planche des Belles Filles werd gesteld, wuifde hij die weg: “Oh, je vraagt al naar volgend jaar? Dat is nog ver weg, gasten.”