Te Gek!?, de organisatie die ernstige psychische problemen bespreekbaar wilt maken, start op 1 oktober een nieuwe jaarcampagne. ‘Te Gek!? Roes(t)’ moet drank-, drug- en gokproblemen in Vlaanderen bespreekbaar maken. Tijs Vanneste, beter bekend als Van Echelpoel, en Mr. Paul van Triggerfinger boksten een nieuw campagnelied in elkaar: ‘Het Gevaar’. U kunt hier in primeur de videoclip van het nummer bekijken.