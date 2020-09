Man neergestoken bij burenruzie in Blankenberge

Vrijdagavond is in Blankenberge een man van 64 neergestoken tijdens een burenruzie. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Het slachtoffer kreeg een messteek ter hoogte van de schouder. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. De verdachte, een man van 47 die in hetzelfde gebouw zou wonen, wordt zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De omstandigheden en het motief van de steekpartij zijn nog niet duidelijk.